Госдолг Польши вырос на 7%

Государственный долг Польши за период с начала текущего года до августа увеличился на 7% - до почти 220 млрд. долл. (по курсу 2,8 злотых за доллар).

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Министерства финансов Польши, 95% госдолга составляют обязательства по эмитированным государственным ценным бумагам.

Обладателями 64% этих бумаг являются резиденты, 36% - нерезиденты.

Долг по заграничным кредитам составил около 10 млрд. долл.

Общий внешний долг страны составляет около 56 млрд. долл.

Согласно обнародованым данным ведомства, в перерасчете на одного жителя Польши долг государства составляет почти 6 тыс. долл.

Эксперты Fitch, которых цитурет издание Rzeczpospolita, прогнозируют рост доли долга по отношению к ВВП страны в следующем году до более 56% с 47% в 2008 г.

Как сообщал УНИАН, финансовый кризис, приведший к замедлению роста польской экономики и увеличению бюджетного дефицита, сорвал планы правительства ввести единую европейскую валюту в стране в 2012 году.