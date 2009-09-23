Госфинмониторинг борется с отмыванием средств

В прошлом месяце Госфинмониторингом направлено 44 запроса в подразделения финансовых разведок (ПФР) иностранных государств относительно дел, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госфинмониторинга, в частности, эти запросы были направлены в 32 ПФР.

На протяжении августа в Госфинмониторинг поступили 52 ответа, включая ответы на ранее направленные запросы. В то же время подразделения финансовых разведок других стран обратились к своим украинским коллегам с 16 запросами, на 12 из которых Комитетом были предоставлены оперативные ответы.

Как отметил председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь ЧЕРКАССКИЙ, международное сотрудничество необходимо на всех этапах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Он заметил, что, например, на этапе сбора финансовой разведывательной информации подразделения финансовой разведки должны проводить обмен информацией по делам, чтобы получить возможность для надлежащего анализа сообщений о подозрительных действиях.

И.ЧЕРКАССКИЙ отметил, что это же самое касается и непосредственно этапа расследования. “Возможность оперативного обмена информацией с зарубежными коллегами, без задержек, является одной из ключевых функций финразведок”, - сказал он. Учитывая, что преступники обычно прибегают к незаконным действиям через страны с невысоким уровнем борьбы с отмыванием средств, существование надлежащей базы для международного сотрудничества помогает каждой стране предотвращать отмывание средств в их собственной внутренней финансовой системе, добавил он.

В то же время, считает председатель Госфинмониторинга, крайне важно, чтобы обмен информацией между финразведками разных стран происходил не только после направления конкретного запроса. “Если финразведка какой-то страны имеет определенную информацию, которая может стать полезной другой стране, необходимо более активно, по собственной инициативе, предоставлять ее другой стороне”, - сказал он.

И.ЧЕРКАССКИЙ сообщил, что на сегодня Комитет сотрудничает более чем со 100 ПФР, и наиболее активный обмен информацией осуществляется с ПФР Кипра, Польши, Великобритании, Латвии, Литвы, Российской Федерации. Он также заметил, что с целью активизации сотрудничества и выхода на высший уровень Госфинмониторингом Украины были подписаны соглашения с финразведками США и Австралии.