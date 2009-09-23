Тимошенко: ставка рефинансирования НБУ должна быть не выше 8%

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убежденная, что ставка рефинансирования Национального банка Украины для коммерческих банков должна быть не выше 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сказала во вторник во время визита в Винницкую область.

«Во всем мире ставка рефинансирования Национального банка для коммерческих банков вдвое ниже, чем инфляция в стране», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня во многих странах мира стоимость таких денег составляет от 0,5 до 1,5% годовых. «У нас – 16% годовых. В то время, как за девять месяцев показатель инфляции составляет 8%. То есть, у нас, если брать опыт других государств, ставка рефинансирования должна быть не выше 8%, а лучше – 4% годовых», - пояснила премьер.

Она подчеркнула, что только с такой ставкой можно «переоснащать отрасли и поднимать наше производство в кризис». «Эта политика Национального банка – это не политика правительства. Мы не можем ее поддержать, потому что она является нелогичной в этой ситуации», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины с 12 августа снизил учетную ставку с 11% до 10,25%. C 20 сентября регулятор установил соотношение учетной ставки и ставок по кредитам овернайт. Так, ставка по кредитам без обеспечения (бланковым кредитам) должна быть не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 3%, под обеспечение – не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 1%.

Процентная ставка по кредитам, которые предоставляются банкам в случае реальной угрозы стабильности их работы, устанавливается на уровне не ниже, чем учетная ставка плюс 2%.