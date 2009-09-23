ВБ выделит крупные займы Индии, Венгрии и Латвии

Совет директоров Всемирного банка /ВБ/ утвердил во вторник, 22 сентября, крупные займы Индии, Венгрии и Латвии, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно распространенному банком сообщению для печати, Нью-Дели получит в общей сложности почти 4,35 млрд долл, в том числе 2 млрд долл на "финансовую поддержку правительственной программы по мерам стимулирования экономики". "Данный кредит призван способствовать смягчению воздействия глобального экономического кризиса на индийскую экономику", - подчеркнул ВБ.

Цель других индийских проектов - на сумму 2,35 млрд долл - оказать помощь в кредитовании средних и малых частных компаний, строительстве и модернизации линий электропередачи в западных, северных и южных районах, улучшении муниципальных систем водопровода и канализации в штате Андхра- Прадеш.

Средства выделяются в среднем на 30 лет с 5-10-летней отсрочкой платежей по каналам Международной ассоциации развития, дочерней организации ВБ, специализирующейся на предоставлении льготного финансирования наиболее нуждающимся странам.

ВБ предоставляет Будапешту 1 млрд евро на 8,5 лет. Эти средства должны пойти на "поддержку программы финансовой стабильности страны, реформу налогово-бюджетной и пенсионной систем, сдерживание роста цен и предотвращение возникновения дефицита лекарств в сфере здравоохранения".

Латвия получит 200 млн евро на 10 лет с 5-летней отсрочкой платежей на цели "обеспечения долгосрочной финансовой стабильности". Кредит, в частности, призван помочь "в проведении структурных реформ, направленных на стабилизацию финансового сектора и повышение его сопротивляемости будущим шокам".