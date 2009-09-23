«Райффайзен Банк Аваль» привлек субдолг от ЕБРР

«Райффайзен Банк Аваль» привлек 100 млн. евро субординированного долга от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что Совет директоров ЕБРР утвердил решение о предоставлении финансового пакета в 150 млн. евро трем дочерним банкам Raiffeisen International.

«В рамках этого пакета субординованные кредиты, которые будут отнесены к капиталу второго уровня (Tier-2), будут предоставлены: «Райффайзен Банку Аваль» в Украине в эквиваленте 100 млн. евро, «Райффайзен Банку» в Румынии - 25 млн. евро и Райффайзенбанку в России в эквиваленте 25 млн. евро. Кредиты украинскому и российскому дочерним банкам будут предоставленные в долларах США», - говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что фондирование, предоставленное ЕБРР, является частью согласованного пакета для Raiffeisen International, общего с Европейским инвестиционным банком и группой Всемирного банка, на общую сумму до 1 млрд. евро.

Данная инвестиция является частью общего обязательства этих трех международных финансовых институтов относительно обеспечения помощи в размере свыше 24,5 млрд. евро для поддержки банковского сектора в регионе и финансирование кредитования предприятий, которые пострадали от глобального кризиса.

На текущий год ЕБРР обязался инвестировать в финансовый сектор стран, которые он поддерживает, свыше 2,2 млрд. евро. В результате роста спроса на помощь от ЕБРР в этом году банк планирует увеличить уровень общих инвестиций до 8 млрд. евро.

Справка УНИАН. ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году.

На 1 июля т.г. активы банка составляли 57,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,042 млрд. грн., обязательства – 50,768 млрд. грн., уставный капитал – 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 6,455 млрд. грн.

Первое полугодие 2009 года “Райффайзен Банк Аваль” (г. Киев) закончил с убытком 1 млрд. грн., тогда как по итогам 2008 года прибыль банка составила 527 млн. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций ОАО «Райффайзен Банк Аваль».