Луценко пока не называет сроки окончания расследования

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО пока не может назвать сроки окончания расследования по фактам нарушения руководства Национального Банка Украины при проведении рекапитализации коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

Министр МВД сообщил, что сегодня проводятся допросы должностных лиц НБУ.

«Идут допросы всех, кто может дать ценную информацию для следствия», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с этим Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день руководство банка не демонстрирует желание содействовать проведению расследования.

«Очень многое зависит от желания сотрудничать самого руководства Нацбанка. В частности, мы направили им письмо с просьбой предоставить нам информацию о распределении функциональных обязанностей между руководством банка. Пока ответа мы не видим. В силу этого, естественно, нам сложно оценить ответственность того или иного должностного лица», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, министр высказал мнение, что этот вопрос можно было бы решить другим образом.

«Президент, глава Нацбанка, руководители МВД и Генпрокуратуры могли бы собраться за одним столом – обсудить ситуацию, изложить все необходимые документы – вычистить из банковской системы всех злоумышленников и обеспечивать стабильность украинской валюты. К сожалению, такого желания у Президента и главы Нацбанка я не вижу. И только в силу этого я вынужден говорить о проблемах», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, МВД проводит расследование по фактам нарушения руководства Национального Банка Украины при проведении рекапитализации коммерческих банков. Первые показания уже дал первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.