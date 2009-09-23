Кабмин пересмотрел прогноз по макропоказателям на 2011-2013 гг.

Кабинет министров Украины пересмотрел прогноз по макроэкономическим показателям на 2011-2013 годы. Об этом говорится в постановлении КМУ №988 от 12 сентября «Об утверждении прогноза показателей сводного бюджета по основным видам доходов, расходов и финансирования на 2011-2013 годы», обнародованном на правительственном сайте.

Рост ВВП Украины в 2011 году составит 5,4%, в 2012 году - 7,2%, в 2013 - 6,5%.

При этом инфляция прогнозируется на уровне 9,2% в 2011 году, 7,9% - в 2012 году, 5,5% - в 2013 году.

Рост цен производителей ожидается на уровне 12,9% (декабрь к декабрю) - в 2011 году, 10,3% - в 2012 году и 9,5% - в 2013 году.

Ранее в проекте закона «О государственной программе экономического и социального развития на 2009 год», подготовленном правительством и зарегистрированном в ВРУ 17 сентября 2008 года, Кабмин предусматривал, что рост ВВП в 2011 году составит 7%, в 2012 - 6,5%. Инфляция ранее оценивалась в 2011 году на уровне 8%, в 2012 году - 7%.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению №973 от 12 сентября 2009 года, КМУ прогнозирует инфляцию 9,7% и рост ВВП 3,7% в 2010 году.