Рост спроса на ОВГЗ связан с увеличением ликвидности банков

Рост спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) связан с увеличением ликвидности банковской системы.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, «объемы спроса и размещенных во вторник, 22 сентября, бумаг превысили ожидания».

Как отметил аналитик, на дату предпоследнего аукциона остатки на корреспондентских счетах украинских банков находились на минимальном за последний месяц уровне (14,3 млрд. грн.), что привело к существенному ограничению спроса на ОВГЗ. В то же время, на дату последнего аукциона (22 сентября) ликвидность банковской системы выросла до 16,6 млрд. грн., сообщил С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины вчера, 22 сентября, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 409 млн. 282 тыс. 977 грн.

Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 265 млн. 46 тыс. 274 грн. с доходностью на уровне 22% годовых и погашением 10 марта 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 88 млн. 357 тыс. 279 грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 16 июня 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 55 млн. 879 тыс. 424 грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.