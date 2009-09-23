К мировому кризису привел нездоровый интерес к динамике ВВП

Одной из возможных причин рецессии стали методы измерения, на которые привыкли полагаться экономисты, сообщает k2kapital со ссылкой на New York Times.

По всей видимости, использованные для замеров экономические индикаторы были неадекватными, пишут нобелевские лауреаты Джозеф Стиглиц и Амартиа Сен.

Мир с нездоровым интересом следил за ростом ВВП, то есть за количеством товаров и услуг и проглядел другие важные факторы — такие как социальную цену безработицы и воздействие на здоровье нации загрязнения окружающей среды.

Банкам разрешили выдавать большие суммы денег, таким образом делая сегодняшний день лучше в залог завтрашнего, тем самым подготавливая самый серьезный кризис с 1930-х годов.

В докладе отмечается, что вместо сосредоточения на товарах и услугах, которые производит экономика, властям стоит обратить внимание на материальное благосостояние людей, на оценку их доходов и потребления одновременно с состоянием их здоровья и их образовательным уровнем.