МВФ: пока рано говорить, что кризис позади

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn) призвал лидеров группы G20 продолжать поддерживать усилия по выводу мировой экономики из рецессии, предупредив, что кризис еще не закончился, сообщает k2kapital..

"Восстановление будет довольно вялым, ниже, чем рост, который мы имели до кризиса", - заявил Стросс-Кан в предверии саммита G20, который начнется завтра в Питтсбурге. "Еще слишком рано говорить, что кризис уже позади", - добавил он.

Глава МВФ также призвал политиков не упустить возможность для устранения дисбаланса в торговле и инвестиционных потоках во многом ответственного за возникновение кредитного коллапса. Предоставление Китаю большей роли в управлении МВФ будет способствовать укреплению сотрудничества, сказал Стросс-Кан. По его мнению, нынешние переговоры G20 являются шансом "исправить метод совместной работы по управлению глобализацией и он может сработать".

Директор МВФ заявил, что США могут сделать со своей стороны вклад в общее дело за счет повышения нормы сбережений в стране и снижения ее бюджетного дефицита, а Китай может способствовать более быстрому восстановлению путем поощрения внутреннего спроса, которое приведет к переоценке курса юаня.