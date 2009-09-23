Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 8,49/8,53 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5025/8,5375, к 12:00 цены повысились – 8,5150/8,5380. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 8,4940/8,5320 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:45 Нацбанк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,0100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2830/0,2847, к 12:00 сузился спрэд – 0,2832/0,2846. К закрытию торгов цены снизились до 0,2830/0,2830. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0500 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4770/1,4840. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,5630/12,6160, к 12:00 цены выросли до 12,5880/12,6180. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 12,5560/12,6150.