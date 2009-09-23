В России повысят акциз на алкоголь и сигареты

Правительство РФ одобрило законопроект о повышении ставки акцизов на алкогольную продукцию и сигареты на 2010-2012 годы, сообщил российский министр финансов Алексей Кудрин. В частности акциз на пиво будет увеличен в среднем на 50%, на сигареты – на 30%. Ранее мы сообщали, что правительство рассмотрит законопроект о повышении акцизного и транспортного налогов, сообщает k2kapital..

Кудрин также сообщил, что правительство одобрило проект федерального бюджета на 2010 год с дефицитом в 6,8% ВВП, а также основные параметры бюджета на 2011-2012 годы. В 2011 году дефицит бюджета определен в размере 4% ВВП, в 2012 году - 3%,

По словам Кудрина, доходы федерального бюджета РФ в 2010 году составят 6,95 трлн. рублей, в то время как расходы составят 9,886 трлн. рублей. Доходы федерального бюджета на 2011 год запланированы в размере 7,455 трлн. рублей, расходы - 9,389 трлн. рублей, на 2012 год доходы составят 8,069 трлн. рублей, расходы - 9,681 трлн. рублей.

Он также сообщил, что бюджет-2010 предусматривает 10 млрд. рублей на утилизацию старых легковых автомобилей в РФ, средства будут направлены на выкуп старых машин у граждан с их дальнейшей утилизацией. Выплаченные средства будут зачтены при покупке новых машин, соответствующая программа сейчас дорабатывается. Государство намерено возмещать участникам программы по утилизации старых автомашин 50 тыс. рублей при покупке нового автомобиля.

Вместе с тем на 20% снижены расходы федерального бюджета РФ на государственное управление в 2010 году. Снижение расходов коснется всех органов исполнительной власти - от президента до министерств и ведомств. Предполагается оптимизация площадей (занимаемых органами власти), сокращение строек, ремонтов, транспортных расходов, расходов на связь, закупки нового оборудования, компьютеров, а также отказ от закупки новых автомобили для министерств и ведомств.

Министр отметил, что проект федерального бюджета будет внесен в Госдуму в установленный срок, то есть до 1 октября.

Кроме того, Кудрин сообщил, что он поддерживает идею наращивания доходов от приватизации на следующий год, однако правительство пока не меняет планы по доходам от приватизации на 2010 год, которые, как ожидается, составят 7 млрд. рублей.

Кудрин также заявил, что Минфин прогнозирует курс доллара в 2010 году на уровне 33,5-33,9 рубля при цене на нефть $58 за баррель.

По мнению вице-премьера, при цене нефти $58 за баррель не будет ни укрепления, ни девальвации рубля. По словам Кудрина, в одобренных сегодня основных направлениях кредитно- денежной политики на 2009 год курс рубля не определен, он будет соответствовать объективным финансово-экономическим тенденциям.

Что касается цены на нефть, Кудрин выразил уверенность, что расти она больше не будет. Нынешнюю цену порядка $70 за баррель он назвал немаленькой, и отметил, что цена нефти всегда была фактором, влияющим на укрепление рубля.

Помимо этого глава Минфина отметил, что правительство одобрило на сегодняшнем заседании проект распоряжения правительства РФ о предоставлении в 2009 году пяти госгарантий на общую сумму до 36 млрд. рублей по заимствованиям ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК).