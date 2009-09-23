Уманский: Угрозы банкротства банковской системы нет

На сегодняшний день угрозы банкротства банковской системы Украины нет, однако есть риск банкротства ряда коммерческих банков, считает исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Об этом он сказал УНИАН, комментируя содержание доклада ВТО, где говорится о возможных рисках дефолта банковской системы Украины.

«Я бы не говорил, что есть угроза банкротства системы – есть риск банкротства ряда банков… Через кризис, а это определенная очистка организма, пройдут не все банки, но система (банковская) пройдет», - заявил И.УМАНСКИЙ. При этом он признал, что ситуация в банковской системе Украины довольно сложная.

«К сожалению, сейчас ШАПОВАЛОВ на больничном, СТЕЛЬМАХА нет … В общем непростая ситуация как на рынке (финансовом – УНИАН), так и в самом Нацбанке», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день работа НБУ рассматривается больше в политической плоскости, чем в финансовой. «Это стабильности рынку не добавляет», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Вместе с этим он отметил, что в условиях кризиса риск дефолта может появиться в банковской системе любой страны.

«Есть кризис – есть риск. Наша задача и Нацбанка его минимизировать», - сказал И.УМАНСКИЙ.

*** Сегодня Financial Times со ссылкой на доклад Всемирной торговой организации (ВТО) написала, что угроза дефолтов банков в Казахстане и Украине создает риск на мировых финансовых рынках, а также в глобальной системе торгового кредитования,

Специалисты ВТО сообщают, что нехватка ликвидности наблюдается сейчас в Восточной Европе, Африке, Центральной Америке, а также в ряде стран Центральной и Юго-Восточной Азии.

При этом «особую тревогу вызывает ситуация в Казахстане и Украине, где сохраняются высокие риски и угроза системного дефолта банковского сектора, что будет иметь негативные последствия для всей мировой торговли», отмечается в документе.

Произошедшее в результате кризиса значительное удорожание - на 5% ставок по торговым кредитам привело к резкому падению объемов мировой торговли. В этих условиях, констатируют эксперты ВТО, «мировая торговля оказалась одной из главных жертв нынешних экономических потрясений».

С другой стороны, по оценкам специалистов этой международной организации, ситуация с торговыми кредитами улучшилась в странах БРИК - Бразилии, России, Китае и Индии. Хотя и в этих странах мелкие банки все еще испытывают определенные трудности с наличностью.