Статданные и реалии: кредиты, депозиты, ставки…

Август считается одним из самым спокойных месяцев года с точки зрения деловой активности. Таким же он был и в этом году. Кому было за что, отдыхал, кто имел работу, трудился. Однако, «затишье» интересным образом отразилось на банковской системе, если проштудировать статданные…

Бумажная и реальная статистики...

Так, согласно официальным данным Нацбанка, общая сумма остатков средств на депозитных счетах за август т.г. выросла на 10 млрд. грн., правда, этот показатель во многом состоялся за счет девальвации гривни. Между тем, реально по итогам августа население изъяло с банковских депозитов более 4 млрд. грн. Во многом эта цифра привязана к началу возврата средств с депозитов «Родовид Банком». Еще один момент - население разместило на валютных депозитах около 310 млн. долл., или почти 2 млрд в гривневом эквиваленте. И это при том, что, по информации НБУ, средние ставки по депозитам на срок более 1 года выросли за август в гривне на 6%, а в долларах - на 4%, составив 21,38% и 12,74%, соответственно.

В отличие от первых двух месяцев лета в августе население больше тратило, чем накапливало. Это связано со снижением реальных доходов и дополнительными сезонными расходами. Такая же тенденция прослеживалась и со стороны юридических лиц, которые в августе больше изымали из банковского сектора, чем привносили в него. С гривневых депозитных счетов ими снято более 2,6 млрд. грн., а на валютные размещено около 1 млн. долларов.

Вот и выходит, если бы не девальвация гривни, скорее всего, был бы зафиксирован отток денег с банковских депозитов, а так за счет переоценки получился рост остатков средств на депозитных счетах.

Приблизительно аналогичная ситуация сложилась и на рынке кредитования. Согласно данным НБУ, за август т.г. объем выданных кредитов вырос более чем на 9,7 млрд. грн. При этом наибольший прирост кредитования наблюдался в отношении юридических лиц. Но реально общая сумма гривневых кредитов, выданных юрлицам, выросла почти на 1 млрд. грн, а валютные кредиты сократились примерно на 300 млн. долларов.

Относительно физических лиц в целом наблюдалось снижение объема выданных кредитов и в гривне, и в валюте. За август физлица вернули банкам кредитную нацвалюту на сумму 1,34 млрд. грн., а долларовую – в размере 310 млн. Можно было бы порадоваться, что население даже в таких кризисных условиях имеет возможность погашать долги. Но, скорее всего, этот возврат носит условный характер, так как образовался за счет переоформления валютных кредитов в гривневые и переоценки их стоимости.

Реальное погашение наблюдается по авто- и ряду потребительских кредитов. Кредиты, выданные на приобретение жилья, обслуживаются очень плохо. Это и не удивительно. Причина - размер текущих ставок, которые приемлемыми назвать нельзя. Согласно информации НБУ, средние ставки по потребительским кредитам в гривне по итогам августа составили порядка 24,4% годовых, в долларе - около 15,9%, по ипотечным кредитам - в гривне около 22%, в долларе - 13%.

Существенная девальвация гривни сделала кредиты для большинства украинцев неподъемными и без радикальных мер решить эту проблему невозможно. В данном случае банковской системе остается только надеяться, что население начнет качественно обслуживать кредиты, когда реальные доходы вырастут до уровня, превышающего планку девальвации гривни. Но на воплощение идеи в жизнь может уйти около 3-4 лет. А пока данная проблема будет стоять очень остро. Выходом из ситуации могут стать «кредитные каникулы», которые позволили бы и заемщикам, и банкам найти компромисс во взаимоотношениях. Пойдет ли на это власть? Пойдет, если захочет…

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» (для УНИАН)