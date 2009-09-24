Украина инициирует создание совета экономической безопасности ООН

Украина инициирует учреждение совета экономической безопасности Организации Объединенный Наций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на общих дебатах 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он поприветствовал решения различных многосторонних форумов, направленных на борьбу с глобальным финансовым кризисом.

При этом он подчеркнул важную роль ООН в этом процессе.

«Возможно, стоит вернуться к идее, которая ранее озвучивалась Украиной и недавно рядом государств. Это – учреждение Совета экономической безопасности ООН. Масштабность этого предложения не должна стать причиной отложить или отклонить его рассмотрение», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что решение о финансировании деятельности ООН в рамках регулярного пересмотра шкалы взносов должно также приниматься с учетом глобального кризиса.