ФРС США оставил учетную ставку без изменений

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам двухдневного заседания в среду принял решение оставить базовую учетную ставку без изменений на рекордно низком уровне - в диапазоне 0,0-0,25% годовых, говорится в сообщении на сайте ФРС, сообщает РИА Новости..

Данное решение не стало неожиданностью для аналитиков, которые считают, что, несмотря на некоторые признаки улучшения состояния экономики США, продолжающийся рост безработицы и проблемы в кредитно-финансовом секторе потребуют продолжения проводимой властями политики стимулирования национальной экономики.

Последний раз ФРС изменяла ключевую учетную ставку в декабре 2008 года, когда она была снижена с 1% до коридора от 0% до 0,25%. В сентябре 2007 года ставка была на уровне 5,25%.

Ранее аналитики неоднократно заявляли о том, что ФРС сохранит рекордно низкую ставку на протяжении текущего, а возможно, даже будущего года.

Кроме того, ФРС сообщила в среду, что на фоне улучшающейся экономической ситуации в США она приостанавливает программу помощи национальному рынку ипотеки до конца первой четверти 2010 года.

"Экономическая активность возросла после резкого обвала", - говорится на сайте ФРС.

Изначально ФРС объявила о намерении до конца 2009 года выкупить на сумму 1,45 триллиона долларов ипотечные ценные бумаги, выпущенные агентствами Fannie Mae, Freddie Mac и Ginnie Mae.

В минувшее воскресенье, 20 сентября, президент США Барак Обама признал, что возглавляемая им администрация пока не может справиться с безработицей, и в ближайшие два месяца не стоит ожидать изменений на американском рынке труда.

При этом американский президент предположил, что "вероятно, картина на рынке труда не будет значительно улучшаться, а даже может ухудшиться в течение нескольких месяцев". По словам Обамы, "она в ближайшие два месяца может стать даже хуже" и США "скорее всего, не увидят массового создания новых рабочих мест до следующего года".

По словам Обамы, показатели безработицы оказались слишком инертны и, скорее всего, последними среди прочих начнут "догонять" экономический рост. Как заявил глава Белого дома, "другая проблема состоит в том, что мы потеряли слишком много рабочих мест для того, чтобы ждать очень быстрых темпов роста экономики".

Глава ФРС Бен Бернанке заявил 15 сентября, что тяжелейший для США со времен "Великой депрессии" период рецессии, возможно, завершается, однако темпы восстановления экономики могут быть слабее прогнозов, и показатели безработицы будут сохраняться. И Бернанке, и другие представители администрации США признают, что им пока не удается справиться с ростом безработицы, которая, по прогнозам, вскоре может достичь уровня 10%, а сейчас составляет рекордные 9,7%.

Как заявил тогда глава ФРС, "согласно большинству прогнозов, в 2010 году мы будем наблюдать умеренный рост (экономики), меньший, чем можно было бы ожидать".