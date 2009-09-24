Евро теряет свои позиции

Курс единой европейской валюты на торговой сессии в четверг 24 сентября откатился по отношению к американскому доллару от максимальных значений за год, зафиксированных ранее на этой неделе, сообщает k2kapital..

Инвесторы ждут саммита G-20, на котором, как ожидается, будет обсуждаться быстрый рост котировок валюты 16 государств. Без внимания участников торгов не остается также информация, распространенная накануне Reuters. Источники сообщили агентству о том, что Франция очень обеспокоена подобным укреплением евро и намерена надавить на "собратьев" по G-20 с целью установить конкретные сроки для обсуждения динамики валютных курсов.

По отношению к американскому доллару курс евро сегодня немного растет – с $1,4735 за евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке до $1,4741 за евро, однако откатился от вчерашнего уровня в $1,4844 за евро, максимального с прошлого сентября. К иене евро укрепляется не слишком значительно – со 134,52 иены/евро до 134,55 иены/евро. По отношению к американским деньгам котировки японских денег практически не меняются и держатся на отметке 91,28 иены/доллар.