Курс доллара в комбанках почти не изменился – 8,49/8,56 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,49 грн./долл., продают – по 8,56 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 23 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,35-8,53 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,60 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также почти изменился по сравнению с 23 сентября и составляет 12,47/12,69 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,58 грн./евро, по продаже – в пределах 12,55-12,77 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 23 сентября повысился на 0,5% и составил 0,27 грн./рубль, курс продажи почти не изменился – 0,2833 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,281 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,49 грн./долл., продажи – 8,55 грн./долл., курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,51 грн./долл., по продаже – в пределах 8,53-8,60 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно понизился по сравнению с 23 сентября и составляет 12,51/12,67 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,57 грн./евро, по продаже – в пределах 12,62-12,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 23 сентября повысился на 0,3% и составляет в среднем 0,2676/0,2845 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,285 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,57 грн., евро – 12,40/12,75 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,60 грн., евро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,55 грн., евро – 12,40/12,70 грн., рубль – 0,275/0,285 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 24 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0068, к евро – 11,836452, к российскому рублю – 0,26689.