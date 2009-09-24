Браун назвал пять главных вызовов перед мировым сообществом

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил с трибуны 64 Генассамблеи ООН, что мировое сообщество сталкивается сегодня с пятью главными вызовами, которые требуют немедленного решения. По его словам, передает ИТАР-ТАСС, это необходимость согласованного противостояния климатическим изменениям, эффективная борьба с терроризмом, недопущение распространение ядерного оружия, необходимость одних стран способствовать успешному развитию других и, наконец, искоренение бедности на планете.

Как отметил Г.Браун, если мировое сообщество не примет соглашения о мерах по борьбе с климатическими изменениями на предстоящем саммите в Копенгагене, то другой подобной возможности в будущем уже не предоставится. Копенгаген, по мнению британского премьера, "станет следующей проверкой уровня нашего глобального сотрудничества".

Британский премьер уверен, что установление мира и безопасности в Афганистане необходимо не только для блага этой страны, но и планеты в целом. "Появление более безопасного Афганистана означает установление более безопасного мира", - заявил Г.Браун. Но на этом пути, уверен глава британского правительства, необходимо добиться большего участия самих афганцев в этом процессе.

Г.Браун также заявил, что "не будет шанса на образование безъядерного мира, если Ирану будет дозволено создать ядерное оружие и начать гонку вооружений".

Британский премьер также обратил внимание на угрозы, которым подвержено население Сомали и Судана и на попрание прав человека в Мьянме.

В отношении поиска путей выхода мировой экономики из кризисного состояния глава британского кабинета министров подчеркнул, что "у глобальных проблем могут быть только глобальные решения", и призвал мировое сообщество к согласованным действиям в этом направлении. "Мы стоим перед ясным выбором: погибнуть поодиночке или выжить всем вместе", - заметил Г.Браун.