Тимошенко возобновит выплаты сбережений Сбербанка СССР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО с 1 января 2010 года планирует возобновить выплаты сбережений Сбербанка СССР. Об этом она заявила вчера вечером в Полтаве во время прямого эфира на ТК "Місто".

"До 2008 года мы даже не имели реестра вкладчиков. Мы сделали его. Таких оказалось 8,5 млн. чел. В 2008 году мы оплатили 6,5 млн. человек компенсаций по тысяче гривень. Осталось еще 2 млн. человек, но Президент и парламент заблокировали поправки в бюджет, где были заложены эти средства. В 2009 году - кризис. В 2010 году с 1 января планируем возобновить выплаты", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, кризис в стране уменьшается, и средства можно будет изыскать.

"После президентских выборов мы не будем иметь противодействия и возобновим эту программу", - сказала премьер-министр.