Межбанк: к 12.00 доллар на уровне 8,49/8,50 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,5030/8,5360 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,4900/8,5050 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2838/0,2858 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2825/0,2835 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,03 рублей за доллар (-0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4757/1,4759 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,5355/12,5880 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,5210/12,5435 грн./евро.