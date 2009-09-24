«ОТП Банк» погасил 63 млн. долл. внешнего долга

АО «OTП Банк» в соответствии с соглашением о привлечении двутраншевого синдицированного кредита на общую сумму 100 млн. долл. погасил транш А в размере 63 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, соглашение о привлечении двутраншевого синдицированного кредита было подписано АО «ОТП Банк» в сентябре 2008 года. Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft (Австрия) и Bayerische Landesbank (Германия). Средства по траншу А были предоставлены сроком на один год, процентная ставка определялась как ставка LIBOR+ 1,25% годовых.

Второй транш – транш B был предоставлен банку сроком на 2 года и имеет процентную ставку в размере ставки LIBOR+ 1,65% годовых. Привлеченные средства используются в общих корпоративных целях OTP Bank, а также для финансирования торговых операций клиентов банка.

Справка УНИАН. АО «OTП Банк» создано в 1998 году и входит в группу крупнейших украинских банков.

На 1 июля 2009 года активы банка составляли 29,733 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 29,606 млрд. грн., обязательства – 27,801 млрд. грн., уставный капитал – 2,068 млрд. грн., собственный капитал – 1,933 млрд. грн.

Первое полугодие т.г. «ОТП Банк» закончил с убытком 565 млн. грн., в 2008 году чистая прибыль банка составила 76,595 млн. грн.

Венгерский OTP Bank владеет 100% АО «ОТП Банк».