Доллар на ММВБ вырос на 7 коп.
13:40, 24 сентября 2009Финансы
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До 30,07 руб.
Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск четверга вырос на 7 копеек по сравнению с уровнем среды, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..
В четверг средневзвешенный курс американской валюты составил 30,07 рубля против 30 рублей ровно накануне.
Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.
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