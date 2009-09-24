Доллар на ММВБ вырос на 7 коп.

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск четверга вырос на 7 копеек по сравнению с уровнем среды, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

В четверг средневзвешенный курс американской валюты составил 30,07 рубля против 30 рублей ровно накануне.

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.