В США намерены создать агентства по финзащите потребителей

Министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner) продолжает настойчиво продвигать идею создания Агентства по финансовой защите потребителей (Consumer Financial Protection Agency - CFPA). Однако этому начинанию оказывается ожесточенное сопротивление со стороны банков и республиканцев. Критики говорят, что бюрократы из CFPA только "заволокитят" бизнес, в результате чего вырастет стоимость финансовых услуг для налогоплательщиков, передает k2kapital со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что CFPA будет центральным надзирающим органом за защитой прав потребителей, которая в настоящее время возложена на ряд существующих учреждений, в том числе и на Федеральную резервную систему. Однако ФРС часто критикуют за ее прошлогоднюю деятельность в этой сфере.

"Необходимость создания специального агентства по защите потребителей очевидна. Нынешней системе защиты справиться с этой задачей не удалось", - отметил Гейтнер, выступая перед членами Комитета палаты представителей США по финансовым услугам. Министра поддержал и председатель Комитета Барни Франк (Barney Frank), считающий работу нынешних регуляторов по защите потребителей "ужасной". Франк надеется, что законодателям удастся провести голосование по этому вопросу в ноябре текущего года.

Президент США Барак Обама накануне заявил, что финансовое регулировании нуждается в усилении, чтобы покончить с "жадностью, превышением полномочий и злоупотреблениями". Именно эти факторы привели в прошлом году к финансовому кризису, остановившему экономический рост во всем мире.

Программа реформы финансового регулирования в последние месяцы увязла в Конгрессе, так как среди законодателей слишком много разногласий по центральным вопросам. Кроме того, их внимание отвлекает обсуждение реформы системы здравоохранения, а начавшееся восстановление экономики отводит вопросы финансового регулирования на второй план.