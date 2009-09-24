МВФ: новый прогноз по росту экономики будет более позитивным

Международный валютный фонд (МВФ) повысит свои прогнозы по росту мировой экономики в своем докладе, который будет опубликован в ближайшие дни. Об этом заявил директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан (Dominique Strauss- Kahn), передает k2kapital со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Долгое время мы говорили, что восстановление глобального ВВП начнется в первой половине 2010 г., однако 2009 г., возможно, будет немного лучше, чем мы думали", - сказал Стросс-Кан во время интервью французской радиостанции Europe 1, заявив, что ожидающийся новый прогноз МВФ будет чуть более позитивным.

Текущий прогноз Фонда относительно мирового ВВП предсказывает его сокращение на 1,4% в этом году и рост на 2,5% в 2010 г.

"Для Еврозоны полное восстановление вероятно в 2010 г., но не до уровней роста, отмечавшихся перед финансовым кризисом", - добавил Стросс-Кан, еще раз указав особо, что еще слишком рано для международных правительств, чтобы отказываться от пакетов стимулирования экономики.