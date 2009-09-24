Банковские вклады: все тайное рано или поздно становится явным

Банковская тайна является одним из основных показателей качества услуг финансового сектора. Доверяя свои сбережения, мы надеемся, что о сумме, сроке и других составляющих будут знать только двое – банк и собственник средств. Можно, конечно, подискутировать на эту тему, мол, а как же быть с нечистыми на руку, как их заставить вернуть государству украденное, или, как минимум, заплатить налоги. Но когда переходишь на личное, то вряд ли встретишь того, кто рад разболтать всему свету, или хотя бы родственникам, о накопленном, кстати, честным трудом… Но и в «таинственную» сферу банковской деятельности кризис внес свои коррективы. Правда, и до него пытались раскрутить банкиров на «чистосердечное признание», но их упорству можно только позавидовать. Скандалы вокруг «тихих финансовых гаваней» раскручиваются по нарастающей. А основной «оплот молчания» пострадал в этой истории больше других. Речь идет о швейцарских банках. И недавний визит президента России в Швейцарию, кстати, первый в истории государственный, в очередной раз подтвердил, что главный сейф Европы сдает свои позиции. Медведев заявил в Берне, что Россия оставляет за собой право обращаться с запросами в Швейцарию по поводу банковских вкладов отдельных граждан. Аргумент его был не двусмысленен - "государство имеет право знать, платят ли ему налоги". Конфедерация, наученная горьким опытом «рассекречивания», в ответ только кивнула. Правда, уточнила, что делаться это автоматически не будет, с обращением придется разобраться специалистам...

А началось это с ...

Как это будет происходить, покажет время. И тут надо учитывать, что отток средств из России, как и из большинства «развивающихся» ее соседей, особенно в условиях кризиса «конца и края не видит». Вряд ли в данной ситуации в раскрытии тайны вклада заинтересована сама Швейцария - клиентов можно потерять безвозвратно. О многом главному сейфу Европы говорить себе дороже. С одним только можно согласиться, что швейцарские банки переживают не лучшие времена. Началось со скандала вокруг UBS. США обвинили банк в содействии гражданам Америки в уклонении от уплаты налогов с использованием оффшорных счетов. UBS выплатил огромный штраф в 780 млн. долл. и был вынужден раскрыть информацию о нескольких сотнях клиентов. Но на этом дело не закончилось. США потребовали раскрыть данные о 52 тысячах клиентов, пригрозив, что готовы на крайние меры, вплоть до замораживания активов банка. Ультиматум дал результат незамедлительно - UBS выдаст США имена 4 450 клиентов, еще 5 000 имен налоговые службы США рассчитывают получить по программе амнистии. С банком было заключено мировое соглашение.

Не осталась в стороне и Франция. Ей тоже хочется разобраться с «недобросовестными» плательщиками налогов. Кстати, сейчас там идет судебный процесс, который называют крупнейшим в современной истории страны. По нему проходят и нынешние представители власти, и прошлых лет. Началось все в 2003 году, когда президентом Франции был Жак Ширак. Речь идет о предании огласке якобы фальсифицированных списков банковских счетов около 200 человек - видных политиков и бизнесменов. Главный фигурант – банковский центр в Люксембурге Clearstream, через который совершались незаконные финансовые операции. Люксембург Люксембургом, а вот к Швейцарии интерес французов нельзя назвать скромным – «хочу все знать». И Швейцария подписала соглашение о предоставлении с января 2010 г. информации о клиентах своих банков по запросу налоговых органов Франции.

По всей вероятности, «поднять занавес» придется не только швейцарским банкам. Дело в том, что сейчас в США, опять же по причине кризиса, действует налоговая амнистия, которую власти обещают продлить, и многие богатые американцы раскрыли местонахождение своих счетов. Вашингтон заинтересовался десятком европейских банков, в т.ч. Credit Suisse, Julius Baer, Zuercher Kantonalbank и Union Bancaire Privee. Претензии не ко всем, но общения с американскими налоговиками им не миновать. Тут еще стоит упомянуть, что министры финансов стран G20 на встрече в Лондоне договорились, что с марта 2010 года будут вводиться санкции против "налоговых гаваней". Поживем, увидим…

Между тем, в самих банках оптимизма не теряют. Как отметил Financial Times Вальтер Берхтольд, начальник подразделения частных банковских услуг Credit Suisse, "мы давно приняли необходимые меры и установили четкие правила. С этой точки зрения я чувствую себя абсолютно спокойно".

Эксперты же пессиместично относятся к ситуации, отмечая, что крах швейцарских банков не за горами, кто, дескать, будет доверять, когда тебя «сдают».

Кстати, о Швейцарии. Страна является одним из важнейших банковских и финансовых центров мира (Цюрих – третий после Нью-Йорка и Лондона мировой валютный рынок). В стране функционирует около 4 тысяч финансовых институтов, в том числе множество филиалов иностранных банков. На швейцарские банки приходится 35-40 % мирового управления собственностью и имуществом частных и юридических лиц. Банковский сектор страны производит 11% ВВП, дает до 20% всех налоговых поступлений в бюджет государства.

Финразведки не дремлют...

Стоит сказать и о финансовых разведках, которые имеют к вопросу самое прямое отношение, причем с ними Украина ведет тесное сотрудничество. В этой связи напомним о FATF – межгосударственном органе, который разрабатывает политику борьбы с легализацией средств, приобретенных преступным путем, и способствует ее выполнению на национальном и международном уровне. 21 сентября делегация Украины, которую возглавил представитель Государственного комитета финансового мониторинга, принимала участие в 30-ом пленарном заседании Специального экспертного комитета Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). Что касается Госфинмониторинга, то только в 2008 году комитет подготовил и направил в правоохранительные органы 1036 материалов о финансовых операциях, вызвавших подозрение в связи с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. По информации пресс-службы комитета, по материалам Госфинмониторинга было возбуждено 326 уголовных дел в отношении предприятий. Судебными инстанциями вынесено 77 обвинительных приговоров. Обращается комитет и в зарубежные финразведки. Только в августе было направлено 44 запроса.

Не остаются в стороне и украинские политики. В частности, председатель парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская отмечает, что влияние решений G20 на Украину является позитивным. «То, что мы начали бороться с «налоговым раем», создаст перспективы для возврата в Украину денег из оффшоров», - говорит Н.Королевская. По ее мнению, необходимо создать стимулы, которые бы позволили вернуть деньги в страну. В то же время, пока нет такого органа, который бы создал данные условия, поскольку вопрос оффшорных зон – это, в первую очередь, вопрос банковской тайны. Вместе с тем, депутат отметила, что амнистия капиталов сегодня для Украины является очень спорным вопросом, особенно во время кризиса, поскольку лишь немногие страны смогли успешно ее провести. «Тут должен действовать метод кнута и пряника», - считает народный депутат.

И все же, вернемся к банковской тайне. Она, конечно, имеет место быть. Но в исключительных случаях стоит отходить от правил. Кстати, Украиной подписаны соглашения об обмене налоговой информацией с 63 государствами. В том числе и со Швейцарией. Подписанная с ней конвенция об избежании двойного налогообложения относительно налогов на доходы и на капитал вступила в силу еще в конце 1995 года. И очень хочется верить, что власти активизируются в этом направлении. Глядишь, через пару лет в Украину вернутся миллиарды «отмытых» долларов и сделают наш бюджет жизнеспособным…

Оксана Павловская (УНИАН)