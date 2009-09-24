Банк «Пивденный» реорганизуется

Акционеры банка «Пивденный» на общем собрании 21 сентября приняли решение об изменении существующего наименования банка на «Публичное акционерное общество «Акционерный банк «Пивденный».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Также общее собрание акционеров приняло решение утвердить новую редакцию Устава банка, положение об Общем собрании акционеров, положение о Наблюдательном Совете и положение о Правлении.

Справка УНИАН. Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 г. составляли 10,48 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 8,69 млрд. грн., обязательства - 9,036 млрд. грн., уставный капитал - 866,377 млн. грн., собственный капитал - 1,44 млрд. грн.

Прибыль АБ «Пивденный» по итогам первого полугодия 2009 г. составила 41,27 млн. грн., что в 1,9 раза меньше по сравнению с 79,286 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным банка, на 1 июля 2009 года акциями банка владели: Юрий РОДИН (прямое участие – 20,001%, опосредованное – 11,5037%), Тамара РОДИНА (прямое участие – 1,4334%, опосредованное – 27,3174%), Александр РОДИН (прямое участие – 2,3266%, опосредованное – 20,4283%), Анна РОДИНА (прямое участие – 0,7287%, опосредованное – 21,4344%), Веля РОДИНА (прямое участие – 0,4273%, опосредованное – 22,3276%), ООО «Теком» (прямое участие – 6,5877%, опосредованное – 13,3948%), Марк БЕККЕР (прямое участие – 13,3079%, опосредованное – 3,1162%), Алла ВАНЕЦЬЯНЦ (прямое участие – 11,1301%, опосредованное – 7,0451%), Левон ВАНЕЦЬЯНЦ (прямое участие – 0,4584%, опосредованное – 11,1301%).