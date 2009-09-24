Погашение еврооблигаций Укрэксимбанком не повлияет на цены

Погашение еврооблигаций «Укрэксимбанком» соответствует рыночным ожиданиям и не должно существенно повлиять на цены в украинском сегменте еврооблигаций.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

При этом он добавил, что исключением могут стать выпуски самого «Укрэксимбанка» с погашением в 2011 и 2012 гг., цена которых может вырасти.

В то же время, считает аналитик, «суверенный и квазисуверенный сегмент украинских еврооблигаций продолжает находиться под давлением угрозы дефолта «Нафтогаза», который формально может наступить 1 октября в случае, если компания не успеет договориться с кредиторами».

Как сообщал УНИАН, ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») своевременно и в полном объеме погасил кредит и проценты в рамках трансакции размещения еврооблигаций на сумму 250 млн. долл.

Лид-менеджерами выступили банки UBS Limited и Dresdner Klienwort Wasserstein.

Это была дебютная трансакция размещения еврооблигаций по схеме LPN на международном рынке долговых обязательств, осуществленная банком в 2004 году на сумму 150 млн. долл. сроком на 5 лет с дополнительным размещением в 2005 году еще на 100 млн. долл., условия которой были признаны наилучшими и высококонкурентными в украинской банковской системе.