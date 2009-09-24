Эксперты: большинство соглашений о “продаже” СК - спекуляции

В августе-сентябре в Украине о завершении соглашений по продаже или о намерениях привлечь инвестора заявили около десяти страховых компаний, и в ближайшие месяцы количество таких соглашений будет расти, сообщает еженедельник «Комментарии:».

Однако, по мнению экспертов, большинство задекларированных соглашений - лишь спекуляции и «технические» покупки, которые помогают компаниям оптимизировать хозяйственную деятельность в период кризиса.

«Присутствующие на украинском рынке СК, которые выставляются на продажу, - в абсолютном большинстве случаев неликвидные и неприбыльные активы. При заключении большинства заявленных соглашений речь не идет о вхождении стратегических инвесторов. (...) Сейчас в покупках больше заинтересованы спекулятивные инвесторы, у которых есть свободные деньги, или внутренние инвесторы, которые меняют организацию своих финансовых активов», - отметил генеральный директор СК «QBE Украина» Олег СОСНОВСКИЙ.

Как пишет издание, продажа убыточного бизнеса мифическому инвестору станет одним из наиболее широко используемых компаниями методов уклонения от обязательств.

“Псевдоинвесторы” уже проработали различные алгоритмы реализации таких компаний. Это и организация цепочки последовательной продажи страховой компании от одного юридического лица другому, чаще всего со «случайной» и постепенной «потерей» (на каждом этапе цепочки) наиболее привлекательных активов. Возможна также передача страхового портфеля в перестрахование малоизвестным участникам страхового рынка», - рассказал ведущий финансовый аналитик рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Алексей КАПУСТИНСКИЙ.

Аналитики также не исключают перестрахования страховщиками своих портфелей за рубежом. Хотя украинское законодательство запрещает перестрахование в интересах иностранных страховщиков, которые не имеют инвестиционной категории рейтинга надежности, практика показывает, что отечественные страховые компании иногда игнорируют эту норму, отметил А.КАПУСТИНСКИЙ.