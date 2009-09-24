Ставку рефинансирования НБУ нужно снизить до 8%

Работодатели считают, что ставку рефинансирования коммерческих банков необходимо уменьшить до 8%.

Об этом идет речь в обращении Всеукраинской организации объединения работодателей к Национальному банку Украины, а также к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Верховной рады Владимиру ЛИТВИНУ.

В частности, работодатели отмечают необходимость принять меры для максимального удешевления кредитов для реального сектора экономики.

По мнению работодателей, существующая в Украине денежно-кредитная политика является неудовлетворительной, что недопустимо в условиях финансового экономического кризиса, а программа рефинансирования коммерческих банков не дает запланированного эффекта для развития реального сектора экономики.

В обращении работодатели также призывают немедленно принять меры по стабилизации национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 22 сентября во время визита в Винницу заявила, что ставка рефинансирования Национального банка Украины для коммерческих банков должна быть не выше 8%.

«Во всем мире ставка рефинансирования Национального банка для коммерческих банков вдвое ниже, чем инфляция в стране», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня во многих странах мира стоимость таких денег составляет от 0,5 до 1,5% годовых. «У нас – 16% годовых. В то время, как за девять месяцев показатель инфляции составляет 8%. То есть, у нас, если брать опыт других государств, ставка рефинансирования должна быть не выше 8%, а лучше – 4% годовых», - пояснила премьер.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины с 12 августа снизил учетную ставку с 11% до 10,25%. C 20 сентября регулятор установил соотношение учетной ставки и ставок по кредитам овернайт. Так, ставка по кредитам без обеспечения (бланковым кредитам) должна быть не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 3%, под обеспечение – не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 1%.

Процентная ставка по кредитам, которые предоставляются банкам в случае реальной угрозы стабильности их работы, устанавливается на уровне не ниже, чем учетная ставка плюс 2%.