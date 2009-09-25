Fitch понизило рейтинги «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и банка «Форум»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило с уровня «D/E» до «E» индивидуальные рейтинги «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и банка «Форум», что отражает наблюдаемое ухудшение качества активов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Fitch.

Согласно сообщению, одновременно агентство подтвердило индивидуальные рейтинги трех других банков в иностранной собственности: «ПроКредит Банка» (Украина) на уровне «D/E», «Правэкс-Банка» на уровне «E» и ОАО «ВТБ Банк» (Украина) на уровне «E».

Также рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте указанных шести банков на уровне "B" с "Негативным" прогнозом, что отражает потенциал получения поддержки от иностранных акционеров банков.

В сообщении указывается, что проведенные агентством рейтинговые действия принимают во внимание значительное ухудшение качества активов в течение 1 половины 2009 г. вслед за крупным обесценением гривны в 4 кв. 2008 г. и резким экономическим спадом, а также учитывают потенциал дальнейшего роста обесценения кредитов.