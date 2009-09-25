Рейтинги трех банков понижены из-за проблемных кредитов

Понижение агентством Fitch рейтингов «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и банка «Форум» отразило обеспокоенность по поводу растущей доли проблемных кредитов в этих банках.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

По его информации, доля проблемных кредитов в «Укрсоцбанке», «УкрСиббанке» и банке «Форум» на данный момент составляет 18,5%, 16% и 21,7% от кредитного портфеля соответственно. В то же время резервы этих банков составляют 7,9%, 11,6% и 11,7% от кредитного портфеля, что меньше, чем доля плохих долгов, сообщил аналитик.

Ярослав СТЕЦИК подчеркнул, что основные рейтинги данных банков остаются неизменными. Это свидетельствует о том, что доля проблемных кредитов в этих банках остается на приемлемом уровне - меньше чем 30% в среднем по банковской системе, считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило с уровня «D/E» до «E» индивидуальные рейтинги «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и банка «Форум», что отражает наблюдаемое ухудшение качества активов.

Одновременно агентство подтвердило индивидуальные рейтинги трех других банков в иностранной собственности: «ПроКредит Банка» (Украина) на уровне «D/E», «Правэкс-Банка» на уровне «E» и ОАО «ВТБ Банк» (Украина) на уровне «E».

Также рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте указанных шести банков на уровне "B" с "Негативным" прогнозом, что отражает потенциал получения поддержки от иностранных акционеров банков.

В сообщении указывается, что проведенные агентством рейтинговые действия принимают во внимание значительное ухудшение качества активов в течение 1 половины 2009 г. вслед за крупным обесценением гривны в 4 кв. 2008 г. и резким экономическим спадом, а также учитывают потенциал дальнейшего роста обесценения кредитов.