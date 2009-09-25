В Ялте начались пленарные заседания YES

Сегодня в Ялте в Ливадийском дворце начинаются пленарные заседания 6-го ежегодного саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES).

Саммит начал свою работу вчера поздно вечером, с традиционного торжественного приема в гостинице «Ореанда», сообщили УНИАН в пресс-службе мероприятия.

В рамках первого пленарного дня запланирован ряд специальных сессий. В частности, пройдет дискуссия «Видение будущего Украины» с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая в 19.20 будет транслироваться в эфире канала ICTV в рамках спецпроекта «Свободы слова» и YES. Также пройдут телемосты с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ и миллиардером и общественным деятелем Джорджем СОРОСОМ.

В остальном сегодняшний день работы саммита будет в основном посвящен экономическим вопросам. В дискуссии о перспективах мировой экономики после кризиса выступят вице-президент Мирового банка по вопросам Европы и Центральноазиатского региона Филипп Ле УОРУ, глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ и глава правления Хан Ланг Пропертиз (Гонконг, Китай) Ронни ЧАН.

Отдельная сессия будет посвящена прогнозам развития экономики Украины – в дискуссии выступят старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсена Андерс АСЛУНД, глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО, директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Оливье ДЕКАМП, исполнительный директор по Центральной и Восточной Европе Deutsche Bank AG Петер ТИЛЬЗ.

В дискуссии по вопросам энергетики и энергобезопасности примут участие советник проекта «Набукко», экс-министр иностранных дел Германии в кабинете Герхарда Шредера Йошка ФИШЕР, президент Киевского международного энергетического клуба Александр ТОДИЙЧУК, исполнительный директор Plan Energy Ltd (Финляндия) Хайки ЛЕХТИМЯКИ, а также спецпредставитель Президента России по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

На сессии, посвященной будущему Европы, выступят Президент Польши в 1995-2005 гг. Александр КВАСНЕВСЬКИЙ, глава парламентского комитета Швеции по иностранным делам Горан ЛЕННМАРКЕР и вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

*** Ялтинская европейская стратегия (YES) – международная независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом и общественным деятелем Виктором ПИНЧУКОМ.

Целью организации является содействие развитию справедливой, демократичной и успешной Украины; помощь стране в осуществлении реформ и поддержка ее евроинтеграционных устремлений. YES регулярно проводит мероприятия, которые собирают вместе политических лидеров, руководителей бизнес-структур и выдающихся общественных деятелей для обсуждения ключевых вопросов и предоставления рекомендаций, касающихся будущего мира и Украины.

Ежегодный ялтинский саммит YES является самой крупной и влиятельной неправительственной коммуникационной площадкой для обсуждения и разработки политических и экономических стратегий для Украины, Европы и мира, а также для проведения откровенного и профессионального обмена взглядами, касающихся проблем политики, юриспруденции, энергетики и инвестиций.