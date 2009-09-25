Межбанк открылся снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,4860/8,5360 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2814/31, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,4435/12,4920. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4677/79 (четверг - 1,4757/59).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.