«АМСК-Жизнь» исключена из госреестра финансовых учреждений

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) аннулировала свидетельство о регистрации финансового учреждения ЗАО «Страховая компания «АМСК-Жизнь» (Г. Киев).

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании Госфинуслуг 24 сентября.

Также комиссия приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ОДО «Страховая компания «гарант успеха» (г. Киев), ОДО «Страховая компания «Капитал» (г. Киев) и ЗАО «Страховая компания «Крос Лайф» (г. Киев).

Кроме того, Госфинуслуг аннулировала лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета и лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета, кредитному союзу «НСПУ» (г. Киев).

Комиссия также выдала сертификат на право осуществления временной администрации кредитных союзов Ольге ГАСТУЛЯК.