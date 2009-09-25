Дефицит платежного баланса Украины составил 10,8 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса Украины за январь-август 20009 года составил 10,849 млрд. долл. по сравнению с профицитом в 6,229 млрд. долл. годом ранее. Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

За 8 месяцев т.г. дефицит текущего счета составил 1,1 млрд. долл. сравнительно с 7,970 млрд. долл. за аналогичный период 2008 года, благодаря резкому сокращению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса (в 5,8 раза - до 1,7 млрд. долл. против 9,8 млрд. долл. в январе-августе 2008 года).

За январь-август т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 9,7 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным на уровне 14,2 млрд. долл. Формирование дефицита в текущем году предопределенно низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствами частного сектора новыми привлечениями.

Объемы чистого притока ПИИ в Украину за первые 8 месяцев т.г. оцениваются в 2,5 млрд. долл., что в 3,2 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (8,1 млрд. долл.).

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора

составило 7,1 млрд. долл. (сравнительно с 11,9 млрд. долл. чистых привлечений за январь-август 2008 года). Rollover за 8 месяцев 2009 года оценен в 76%, для банковского сектора этот показатель составлял 73%, для реального - 86%.

По данным НБУ, в августе 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса Украины составило 2,6 млрд. долл. (в июле т.г. дефицит составил 0,9 млрд. долл.) сравнительно с профицитом 1,347 млрд. долл. за август 2008 года.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2008 года составил 3,209 млрд. долл., в т.ч. дефицит счета текущих операций – 12,763 млрд. долл., профицит финансового счета – 9,554 млрд. долл.