СБУ и ГПУ проведут тотальную проверку возмещения НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал СБУ и Генеральную прокуратуру со следующей недели провести тотальную проверку по поводу возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с ними в Секретариате Президента.

«Я на сегодняшний день владею информацией, когда некомпенсированный НДС превысил 20 млрд. грн. .Я просил бы вас, Александр Иванович и Валентин Александрович, чтобы мы со следующей недели провели тотальную проверку компенсации НДС во всех регионах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил мнение, что для того, чтобы получить возмещение НДС, нужно быть членом определенной политической силы или депутатом от нее.

Также Президент негативно высказался по поводу взимания налогов наперед. По его словам, на сегодняшний день сумма этих налогов достигла уже 15 млрд. грн. При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что представители и малого, и крупного бизнеса в этом вопросе и в других должны найти поддержку органов прокуратуры.