Госдума РФ приняла поправки в бюджет-2009

Госдума России в пятницу приняла в первом чтении и в целом антикризисные поправки в федеральный бюджет 2009 года, увеличивающие бюджетные расходы до 24,2% ВВП и дефицит - до 7,7% ВВП, передает корреспондент РИА Новости..

Поправки, подготовленные правительством РФ, предусматривают увеличение расходов федерального бюджета-2009 на 152,99 миллиарда рублей, или на 0,4% ВВП, - до 9 триллионов 845,2 миллиарда рублей (24,2% ВВП).

С ростом расходов увеличивается дефицит бюджета - до 7,7% ВВП с запланированных ранее 7,4% ВВП. В абсолютном выражении дефицит бюджета в этом году составит 3 триллиона 131,4 миллиарда рублей (ранее - 2 триллиона 978,3 миллиарда рублей).

Увеличение расходов связано с учетом планируемых операций по докапитализации банковского сектора путем обмена облигаций федерального займа (ОФЗ) в сумме до 150 миллиардов рублей на привилегированные акции банков.

В соответствии с поправками, планируется перераспределить 141,77 миллиарда рублей из одних статей расходов на другие в связи с экономией средств.

В поддержку поправок в бюджет высказались только единороссы, отметив, что предлагаемые изменения носят антикризисный характер. Оппозиционные фракции - КПРФ, ЛДПР и эсеры посчитали, что вместо поддержки реального сектора экономики слишком большие средства направляются в банковскую сферу. Коммунисты даже пригрозили вообще не голосовать за бюджет.

В итоге, за поправки в бюджет текущего года проголосовали 314 депутатов, против - 92, воздержались двое.

На реализацию публичных нормативных обязательств РФ будет направлено 10,36 миллиарда рублей, на поддержку реального сектора экономики - 70,88 миллиарда рублей, на социальное обеспечение отдельных категорий граждан - 29,44 миллиарда рублей, на покрытие дефицита Фонда соцстрахования - 14,7 миллиарда рублей, на бюджетные инвестиции - 8 миллиардов рублей, еще 8,348 миллиарда рублей - на другие мероприятия.

Законопроект предусматривает, что 7,36 миллиарда рублей будет направлено на выплату пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной службы; 3 миллиарда рублей - на социальную поддержку граждан, подвергшихся радиации вследствие аварий, сообщил депутат Дмитрий Саблин ("Единая Россия").

Из 70,8 миллиарда рублей, предусмотренных на поддержку реального сектора экономики, 15 миллиардов направляется на взнос РФ в госкорпорацию "Росатом" на приобретение акций ЗАО "Атомредметзолото" и еще 15 миллиардов - на строительство атомных электростанций, сказал депутат.

Кроме того, 15 миллиардов рублей государство выделяет на взнос в уставный капитал ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" и 13 миллиардов рублей - на увеличение уставного капитала ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", сообщил Саблин.

Получит господдержку и агропромышленный комплекс: по словам депутата, более 6 миллиардов рублей будет направлено на проведение закупочных и товарных интервенций сельхозпродукции, 825 миллионов рублей - на взнос в уставный капитал Россельхозбанка.

Почти 29,5 миллиарда рублей бюджет выделяет на строительство и приобретение жилья для военнослужащих, поддержку вынужденных переселенцев, компенсацию за наем жилья сотрудникам МЧС.

Член думского комитета по экономической политике и предпринимательству Олег Валенчук уточнил, что на бюджетные инвестиции выделяется 8 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда рублей - субсидия бюджету Татарстана на строительство спортивных объектов для проведения в 2013 году летней Универсиады (с уменьшением в том же объеме бюджетных ассигнований в 2011 году).

Кроме того, по 1 миллиарду рублей бюджет выделяет Красноярскому краю на софинансирование мероприятий по зоне затопления Богучанской ГЭС, на реконструкцию дворцово-паркового ансамбля "Михайловская дача" под Санкт-Петербургом и на ряд других инвестпроектов в субъектах РФ.