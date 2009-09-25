Эксперт о политике банков при аккредитации страховщиков

Политика банков по отношению к страховым компаниям в конечном итоге приводит к удорожанию страховых полисов для клиентов.

Об этом УНИАН сообщили в страховой компании «QBE Украина» со ссылкой на генерального директора компании Олега СОСНОВСКОГО.

По его словам, в условиях экономического кризиса многие банки, работающие на украинском рынке, пытаются компенсировать свои утраченные прибыли от кредитования за счет страховых компаний, вводя специальные финансовые условия сотрудничества с ними, что в конечном итоге ограничивает выбор клиента и негативно влияет на рынок в целом.

О.СОСНОВСКИЙ отметил, что в докризисное время такие банки работали преимущественно с теми страховщиками, которые стремились в короткие сроки увеличить долю рынка и платили банкам необоснованные комиссионные за клиентов, страховые полисы которых они принимали как обеспечение залогов.

По его словам, в сегодняшних условиях такие банки, стремясь найти новые источники финансирования, начали выдвигать те же требования к «классическим стабильным страховым компаниям». В таких банках основным критерием при выборе страховых партнеров стало размещение депозитов страховой компании в данном банке и размер комиссионных, при этом клиент фактически лишился права выбирать страховую компанию на свое усмотрение.

«Клиенты вынуждены переплачивать за страхование, поскольку к общей стоимости полиса добавляется дополнительная нагрузка в виде комиссионных банку. Часто это приводит к тому, что надежность размещения рисков клиента ухудшается, ведь на такие условия банков идут преимущественно финансово неустойчивые компании», – отметил О.СОСНОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что в данных условиях страховые риски все чаще переходят от стабильных страховщиков к менее надежным. «Банки вправе требовать регулярное подтверждение финансовой устойчивости страховщика. А наличие депозитов, выплата банку комиссионных и прочее должны согласовываться на взаимовыгодной основе – это позволит совместно предоставлять клиенту качественный сервис, – считает генеральный директор «QBE Украина». – При совместной работе страховщика и банка для последнего приоритетным должен быть фактор финансовой стабильности компании, которая страхует заложенное имущество».

По словам О.СОСНОВСКОГО, сегодня крупные корпоративные клиенты, к мнению которых банки, как правило, прислушиваются, пытаются настаивать на том, что выбор страховой компании – это их право и прерогатива. Но все же зачастую в сложившейся экономической ситуации многие банки предпочитают сиюминутную выгоду долгосрочному партнерству со страховой компанией, а такая политика неизменно будет приводить к негативным последствиям в дальнейшем, считает О.СОСНОВСКИЙ.

Он также прогнозирует, что в ближайшее время этот тренд на рынке будет сохраняться – до тех пор, пока в банковском секторе не появиться реальное соперничество за клиентов и партнеров.

О.СОСНОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день те банки, у которых есть определенный кредитный ресурс или по крайней мере возможность его продлевать, находятся в состоянии «вне конкуренции», и клиент вынужден соглашаться практически на любые условия. «Это недальновидная политика, поскольку клиенты, которые сегодня вынуждены принимать невыгодные условия того или иного банка, при первой же возможности обратятся к другому финансовому институту», – подчеркнул гендиректор «QBE Украина».