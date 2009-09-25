Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 8,43/8,45 грн./долл.

Сегодня на на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4860/8,5360, к 12:00 цены упали – 8,4550/8,4750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,4325/8,4585 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения – 11,8300.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2814/31, к 12:00 цены снизились - 0,2807/17. К закрытию цены повысились 0,2810/20. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0575 (-0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4615/1,4715. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,4435/12,4920, к 12:00 цены ушли вниз 12,4055/12,4420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня – 12,3880/12,4155.