НБУ ввел в обращение памятную монету «Церква Святого Духа в Рогатині»

Национальный банк Украины вводит в обращение с 29 сентября памятную монету «Церква Святого Духа в Рогатині» номиналом 10 грн.

Как сообщает НБУ, монета посвящена выдающемуся образцу давных типов украинских деревянных храмов – Церкви Святого Духа в Рогатине (1598 год). Чрезвычайно высокой художественной ценностью является иконостас, который сохранился до нашего времени. Храм является памятником, увековечившим талант галицких мастеров архитектуры, резьбы и иконописи.

Монета продолжает серию «Пам`ятники архітектури України».

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, качество – «пруф», масса – 31,1 г, диаметр – 38,61 мм, тираж – до 10 тыс. штук. Гурт монеты - гладкий с углубляющей надписью обозначения металла.

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, надпись полукругом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (вверху), стилизованное изображение храмной иконы ХVI в. «Сошествие Святого Духа на апостолов», справа и слева от которой – подсвечники, внизу – год чеканки монеты 2009 и номинал монеты – ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ (полукругом).

На реверсе монеты изображена церковь и размещены надписи: ЦЕРКВА/СВЯТОГО/ДУХА/ХVI/ ст. (вверху), РОГАТИН (внизу полукругом).

Автор эскизов и моделей – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.