Deutsche Bank открывает в Украине дочерний банк

Deutsche Bank получил лицензию НБУ на ведение банковской деятельности в Украине. Об этом сообщил Петер Тельз, исполнительный директор Deutsche Bank по Центральной и Восточной Европе, сообщает Дело.

"Получили 14 сентября лицензию НБУ, 30 сентября открываемся и проведем пресс-конференцию", - заявил банкир 25 сентября на шестом Ялтинском ежегодном саммите (YES – Yalta european strategy), передает "Интерфакс-Украина".

По словам Петера Тельза, Украина находится в достаточно сложном экономическом положении из-за ошибок в потребительском кредитовании, сильной зависимости от экспорта, отсутствия регуляторных реформ.

"Но мы все равно оптимистичны, так как не открыли бы тут компанию, не вели бы розничный бизнес", – подчеркнул эксперт Deutsche Bank.

Напомним, крупнейший банк Германии в марте подтвердил свое намерение открыть в Украине дочернее финучреждение.

Как предполагается, новый банк будет называться Deutsche Bank Ukraine (DBU).

Ранее эксперты выдвигали предположения о том, что Deutsche Bank сконцентрируется на корпоративном сегменте и обслуживании крупных заемщиков.

Ярослав Стецик, аналитик компании Astrum Investment Management, в комментарии "ДЕЛУ" отметил, что у Deutsche Bank в Украине "незапятнанная репутация", которая поможет банку получить клиентов.

В сентябре 2008 представители Национального банка Украины сообщали, что Deutsche Bank подал документы на регистрацию своего дочернего банка.

Представительство Deutsche Bank в Украине было зарегистрировано в феврале 2005 г.