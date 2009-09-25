G20 стала основной организацией по управлению мировой экономикой

"Большая двадцатка" (G20) отныне становится основным международным механизмом по управлению мировой экономикой, заявил в пятницу премьер-министр Великобритании Гордон Браун по итогам саммита G20 в американском Питтсбурге, сообщает РИА Новости..

"Старая система международного экономического сотрудничества позади, с сегодняшнего дня началась новая система экономического сотрудничества, которая обеспечивает лучшую подготовку мира к будущим экономическим трудностям", - заявил Браун на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует британское телевидение.

По его словам, "двадцатка" отныне стала "первостепенной организацией" для борьбы с глобальным экономическим кризисом.

"До этого были "большая пятерка", "семерка", "восьмерка", другие объединения, но "двадцатка" в первый раз объединила столько много стран мира, и с сегодняшнего дня мы берем курс на обеспечение устойчивого экономического роста", - отметил Браун.