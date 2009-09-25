Продажи новых домов в США выросли на 0,7%

Объем продаж новых домов в США вырос в августе 2009 года с учетом сезонных колебаний на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем за июль и составил 429 тыс. единиц, сообщило Министерство торговли США, сообщает k2kapital..

Аналитики ожидали, что данный показатель повысится до 445 тыс. единиц. Пересмотренный показатель за июль 2009 года составил 426 тыс. единиц.

Объем продаж новых домов в США в августе 2009 года снизился в годовом исчислении на 3,4%.