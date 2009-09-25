Украина и USAID подписали меморандум о взаимопонимании

Сегодня в Киеве министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН и директор Миссии Агентства США по международному развитию в Украине, Беларуси и Молдове (USAID) Дженина ЯРУЗЕЛЬСКИ подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, документ касается основных направлений и целей программы помощи Украине со стороны USAID в 2009-2010 годах.

«Мы рассматриваем международную техническую помощь как важеный аспект углубления реформ в Украине, а также как инструмент развития активного диалога с правительством США, как средство перестройки партнерства», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что Меморандум позволит развивать надлежащие условия для технико-экономического сотрудничества Украины и USAID, а также станет действенным механизмом координации привлечения и использования американской технической помощи.

В свою очередь, Дж.ЯРУЗЕЛЬСКИ отметила, что американская сторона делает все от нее зависящее, чтобы создать новые возможности для улучшения украинско-американского сотрудничества.

*** Украина сотрудничает с USAID с 1992 года. Проекты, которые финансируются Агентством США по международному развитию в Украине, являются важным инструментом поддержки украинских реформ, в том числе укрепления финансового сектора, развития рыночно ориентированного сельскохозяйственного сектора, поддержки малого и среднего бизнеса, решения социальных проблем и т. п.

С 1961 года Агентство США по международному развитию является ведущим учреждением правительства Соединенных Штатов Америки по выполнению программ международной экономической и гуманитарной помощи. Штаб-квартира USAID находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Также агентство имеет региональные миссии в Центральной и Южной Африке, Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в Европе и Евразии.

USAID осуществляет свои проекты в тесном сотрудничестве с частными волонтерскими организациями США, американскими компаниями и другими государственными и международными организациями.