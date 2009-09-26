Лидеры G20 договорились о рамочной стратегии

Лидеры G20 на саммите в Питтсбурге договорились о запуске рамочной стратегии для сильного, устойчивого и сбалансированного роста экономики.

Об этом говорится в проекте финального коммюнике питтсбургского саммита.

"Сегодня мы запускаем рамочную стратегию для сильного, устойчивого и сбалансированного развития. Для начала ее реализации мы обязуемся разработать процесс, в ходе которого мы поставили бы цели, выдвинули бы стратегии достижения этих целей и совместно оценивали бы прогресс", - отмечается в проекте документа.

"Двадцатка" обращается в этой связи к МВФ за содействием в анализе совместимости уже существующих стратегий на национальных и региональных уровнях.