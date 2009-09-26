Мировые цены на нефть немного выросли

Цены на нефть на мировых рынках 25 сентября незначительно повысились, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,13 доллара - до 66,02 доллара за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,29 доллара - до 65,11 доллара за баррель.