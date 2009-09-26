Бизнес во всем мире тратит на взятки 40 млрд. долл.

Уровень коррупции возрос во всем мире, невзирая на кризис. На взятки чиновникам частный бизнес затрачивает не менее 40 млрд. долл. ежегодно.

Эти сведения распространила международная антикоррупционная организации Transparency International, опубликовавшая доклад за 2009 год «Коррупция и частный сектор», пишет «Коммерсант».

По опросам Transparency International, половина руководителей международных компаний заявили, что расходы на взятки в 2008-2009 годах превысили себестоимость производимой ими продукции на 10%.

То, что коррупция возросла на фоне кризиса, «неудивительно», пояснила руководитель российского Центра исследований Transparency International Елена ПАМФИЛОВА, поскольку в этот период «открывается огромный рынок финансовой государственной помощи и каждый бизнесмен спешит первым оказаться у этого источника». Вернее, так ведут себя представители крупного бизнеса, развивающегося обычно при тесном взаимодействии с властными структурами. Между бизнесом и властью в таких случаях возникает, по словам Е.ПАМФИЛОВОЙ, «коррупция в классическом виде, когда обе стороны добровольно соглашаются работать, к примеру, на откатах».