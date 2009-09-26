Эксперт: вчера наблюдалась ревальвация гривни

В пятницу на валютном рынке преобладало ревальвационное давление на гривню.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, укрепление гривни было поддержано вливанием 375 млн. долларов капитала в “Проминвестбанк” российским “Внешэкономбанком”. Представители “Проминвестбанка” сообщили, что банк получит еще 125 млн. долларов 28-30 сентября, отметил экономист.

Как сообщил А.БЛИНОВ, с начала текущей недели гривня укрепилась на 1,7% по отношению к доллару. Тем не менее, с начала сентября украинская национальная валюта «потяжелела» всего лишь на 0,4%, добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4860/8,5360, к 12:00 цены упали – 8,4550/8,4750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,4325/8,4585 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,4435/12,4920, к 12:00 цены ушли вниз 12,4055/12,4420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,3880/12,4155.