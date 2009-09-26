Тимошенко: дефицит бюджета в этом году составит 4,5%

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прогнозирует, что дефицит бюджета в 2009 году составит 4,5% против планового показателя на уровне 2,96%. Об этом Тимошенко заявила вчера вечером в эфире телеканала «Украина».

«Мы имеем сегодня план 2,96%, выйдем, скорее всего, на 4,5%. Это показатель здоровья и стабильности бюджета», - сказала Тимошенко.

При этом глава правительства привела пример, что в США дефицит бюджета в 2009 году составит 13,5%, а в России – 7,5%. «Но у России есть большие запасы нефти, газа и прекрасные золотовалютные резервы», - добавила она.

«Когда не работает финансовая система, когда банки не могут кредитовать сектор экономики, то бюджеты частично выполняют эту функцию через увеличение дефицита, который покрывается внешними или внутренними заимствованиями, а затем эти расходы направляют в реальный сектор экономики», - пояснила Тимошенко необходимость увеличения дефицита бюджета.